„Geht nichts über Konkurrenz!“

Nun legt „Sly“ nach: „I‘m coming for you, Arnold!“ (deutsch: „Dich hol ich mir“ oder „Bin am Weg zu dir!“) raunt er grimmig in die Kamera, welche von einem Bild Schwarzeneggers langsam auf Stallone schwenkt, der im Gold‘s Gym ein paar Hanteln stemmt. Als Videotext führte er an: „Es geht nichts über ein wenig gesunde Konkurrenz ...!!“