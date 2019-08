Wahl macht Unterschied in der Auszählung

Bei der Nationalratswahl ist im Sonntag verkündeten vorläufigen Ergebnis nur geringer Teil der Wahlkarten (die im eigenen Regionalwahlkreis abgegeben) enthalten. Der Rest wird in zwei Etappen ausgezählt: Die „klassische“ Briefwahl am Montag - und erst am Donnerstag wird der (geringere) Teil an Wahlkarten und Briefwahlstimmen ausgewertet, die am Sonntag in „fremden“ Wahlkreisen abgegeben wurden.



In Vorarlberg wird die klassische Briefwahl bereits am Sonntag ausgewertet, am Dienstag darauf die am 13. Oktober in Wahllokalen abgegebenen Briefwahlstimmen bzw. Wahlkarten aus „fremden“ Wahlbezirken.