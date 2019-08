Dominik Nepp, FPÖ-Vizebürgermeister von Wien, meldete sich noch am Sonntag zu Wort und meinte, mit diesen Äußerungen sei es amtlich, dass Blümel mit Hochdruck an einer rot-schwarzen Koalition arbeite. „Woran bis jetzt still und heimlich gearbeitet wurde, wurde nun von Blümel geoutet: Eine rot-schwarze Stadtkoalition ist das Ziel. Das würde Stillstand, Politpackelei und absolute Reformunwilligkeit bedeuten. Im Bereich der Sicherheit, im Kampf gegen den politischen Islam, aber auch in der Wohn- und Gesundheitspolitik würde nichts mehr weitergehen“, so Nepp.