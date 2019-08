Kurz vor 18 Uhr geriet eine Wohnung des fünfstöckigen Gebäudes in der Erlachgasse in Vollbrand. Die beiden Bewohner rannten daraufhin aus der Wohnung. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern der beiden oberen Geschoße. Mehrere Bewohner riefen an den Fenstern um Hilfe.