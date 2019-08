Feueralarm in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Zillertal! Ein Heustadel in Fügen ist vollständig abgebrannt. Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Fügen und Schlitters rasch unter Kontrolle gebracht werden. Auch ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude wurde verhindert. Tiere dürften sich keine in dem Stadel befunden haben, so die Polizei. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.