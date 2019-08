Schwerer Raub in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck! Ein 17-jähriger Afghane ist in der Sillgasse von drei unbekannten Männern mit einem Stanleymesser attackiert worden. Das Trio forderte von dem Burschen die Herausgabe von Bargeld und seines Handys. Da der Afghane den Tätern einen dreistelligen Eurobetrag, aber nicht sein Handy gab, schnitt ihn einer der Männer in den linken Unterarm.