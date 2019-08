Die Trauner Polizei wollte gegen 0:20 Uhr in Traun auf der B1 einen Pkw anhalten. Jedoch ignorierte der Lenker das Blaulicht und die Anhaltezeichen mit dem Lichtkegel. Bei der Kreuzung B1 mit der Leondingerstraße musste der Lenker aufgrund des Rotlichtes der Ampel Fahrtrichtung Linz anhalten. Die Polizisten hielten links neben dem Pkw an und machten dem Lenker deutlich dem Streifenwagen zu folgen bzw. an der rechten Seite bei der Bushaltestelle anzuhalten.