Um 5.30 Uhr brach in Andorf in der Werkstätte beziehungsweise Garage direkt neben einem Einfamilienhaus des Reiterhofs ein Brand aus. Ursache für den Brand dürfte eine ungenügend ausgedämpfte Zigarette gewesen sein. Die 27-jährige Tochter des Hausbesitzers war zuvor von einem Fest nach Hause gekommen und hatte noch eine Zigarette vor der Eingangstüre des Einfamilienhauses geraucht. Sie dämpfte diese schließlich am Boden aus, gab den Stummel in einen Müllsack und entsorgte diesen in einer Restmülltonne in der Garage.