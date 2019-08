Sündteure Geburtstagsfeier

Die ehemalige Schauspielerin, die am 4. August ihren Ehrentag feierte, reiste mit Ehemann Harry, Sohnemann Archie sowie ihrem Privatkoch auf die spanische Insel, berichtet die Daily Mail. Natürlich stilecht per Privatjet, ist Markle doch für ihren exklusiven Geschmack bekannt. Genächtigt wurde in einem weitläufigen Anwesen direkt an der Südwestküste mit Blick aufs Meer - sieben Schlafzimmer, Gartenterrasse, Fitnessraum, Privatbüro und 50-Meter-Infinity-Pool inklusive. Auch Paul McCartney und DJ David Guetta sollen hier schon zu Gast gewesen sein.