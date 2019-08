Als 10er gesetzt

Zumindest wirkt Müller bei seiner Auswechslung alles andere als glücklich - no na. Aber war das der Gesichtsausdruck eines langsam Ausdienenden? Coutinho wurde mit viel Pomp an die Säbener Straße geholt und gilt auf der 10er-Position als gesetzt - dort, wo Müller am liebsten spielt.