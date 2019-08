Mehrere Schläge ins Gesicht

Dem dreisten Schuhdieb passte dies aber so ganz und gar nicht. Er wurde rabiat und verpasste dem 20-Jährigen ein paar Schläge ins Gesicht. „Ein Kollege des Opfers, der zu der Auseinandersetzung hinzu kam und helfen wollte, wurde vom Täter verbal bedroht. Der Dieb verließ schließlich mit zwei weiteren unbekannten Personen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos“, so die Ermittler weiter.