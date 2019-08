Dass am Ende trotzdem die Fötschl-Crew jubelte, lag an zwei Spielern, die in der vorigen Saison noch den Seekirchen-Dress trugen. Vor der Halbzeit machte Stadlmann den Ausgleich, in Hälfte zwei besorgte der eingewechselte Taferner per Kopf den Siegtreffer. „Wir wussten, dass die Anfangsphase hart wird, aber wir haben das heute gut gemacht“, war Fötschl nach dem fünften Sieg im sechsten Spiel zufrieden. „Wir hatten unsere Chancen, sind aber noch nicht dort, wo wir hin wollen“, resümierte Schriebl.