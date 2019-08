Während sich Ambrosia vor allem in Niederösterreich und dem Burgenland extrem heftig ausbreitet und bereits für teils erhebliche Schäden in der Landwirtschaft sorgt, dürfte die Situation – laut Experten – in Kärnten noch überschaubar sein. Dennoch sprießt die eingeschleppte Pflanze, die schlimme Allergien verursachen kann, mittlerweile bereits in allen Bezirken.