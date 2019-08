Zwei Chancen, ein Tor – das nenn’ ich hundertprozentige Chancenauswertung“, hatte einst im Dienste des FC Bayern Roland Wohlfahrt auch für eine verbale TORheit gesorgt 13 Tore in 90 Minuten – das hatte es in Österreichs Bundesliga dagegen zu 200 Prozent noch nie gegeben. Bis bei FC Juniors OÖ gegen Austria Lustenau am Freitag das kam: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2, 6:3, 6:4, 6:5, 7:5 und das 8:5!