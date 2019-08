Der FC Dornbirn hat den Kapfenberger SV am Samstag in der 2. Fußball-Liga endgültig in eine kleine Krise geschossen. Die Vorarlberger fertigten die Steirer zu Hause mit 6:1 (3:0) ab. Kapfenberg ist damit nach fünf Runden weiter sieglos, hält nach zuletzt vier Niederlagen in Folge erst bei einem Zähler. Einzig die noch punktlosen Young Violets von Austria Wien liegen noch hinter den „Falken“.