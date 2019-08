Was wäre das Fuschlseecrossing ohne den Namen Nicky Lange. Der Deutsche konnte sich heute zum vierten Mal in Folge auf den 4,2 Kilometern gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und den Sieg mit einer Zeit von 48:51 Minuten einholen. Dabei hatte er zunächst mit den äußeren Bedingungen zu kämpfen. „Heute waren keine leichten Bedingungen, die Strömung versetzte mich immer nach links“, erklärt Nicky Lange im Ziel. Dennoch gehört das Fuschlseecrossing zu seinen Lieblingsrennen im Sommer. „Die Landschaft, die Farben am See, es ist wahnsinnig schön hier. Ich kann jedem empfehlen, hier zu starten“, schwärmt er über das Rennen. Begünstigt durch den Rückenwind konnte er seine Siegerzeit vom letzten Jahr fast um zwei Minuten verbessern. Seine beiden stärksten Konkurrenten Fernando Santana Saenz und Fabio Kamper kamen als Zweiter und Dritter ins Ziel.