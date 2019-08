ÖFB-Teamspieler Kevin Danso hat am Samstag ein gelungenes Debüt in der englischen Fußball-Premier-League gegeben. Der Steirer holte mit Southampton durch einen 2:0-Sieg bei Brighton & Hove Albion die ersten Punkte der Saison. Trainer Ralph Hasenhüttl ließ seinen Landsmann in der Innenverteidigung durchspielen. Die Tore erzielten Moussa Djenepo (55.) und Nathan Redmond (90.).