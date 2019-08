Im Wagen des 46-jährigen Kroaten, der in Richtung Norden unterwegs war, befanden sich noch seine 37-jährige Ehefrau und ihre drei Kinder: zwei Söhne im Alter von 19 und 17 Jahren sowie die Tochter mit 16 Jahren. Kurz nach dem Einfahren in den Gleinalmtunnel (14.40 Uhr) geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Wohnmobil, gelenkt von einem 63-Jährigen aus dem Bezirk Oberwart. Seine 58-jährige Ehefrau saß am Beifahrersitz.