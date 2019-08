Modernisierung des zweiten Tragwerks

Vor der Inbetriebnahme eingehobenen, ersten Brückentragwerks werden die Schienenanlagen auf der neuen Brücke installiert. Die ersten Züge werden am kommenden Mittwoch über die neue Brücke fahren können. Ab diesem Zeitpunkt starten die Arbeiten am Brückentragwerk für das zweite Gleis. Dieses wird in der nächsten Woche von einem Spezialkran ausgetauscht. Ab September werden in diesem Bereich beide modernisierten Streckengleise für den Zugverkehr zur Verfügung stehen. Die alte Wienerdammbrücke wurde 1904 in Betrieb genommen und damit noch im Regelbetrieb von Dampfloks befahren. In den vergangenen 115 Jahren leistete sie einen wichtigen Dienst für den immer weiter entwickelten Bahnverkehr bis hin zu den hochmodernen Cityjets und Railjets.