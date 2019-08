Die jungen Leute streben noch immer stark in Richtung Studium. Was muss passieren, damit der Lehrberuf wieder aufgewertet wird?

Es ist gut so, dass viele junge Menschen in Richtung Studium streben. Aber die Lehre darf nicht länger als zweite Wahl betrachtet werden, vor allem von Seiten der Eltern. Wenn ich mir vor Augen führe, wie viele Jugendliche die Schule abbrechen oder wechseln - in den AHS jeder bzw. jede Vierte, in den BHS sogar ein Drittel -, dann läuft hier etwas gewaltig schief. Aus diesem Grund haben wir als WKO mehr als drei Millionen Euro in ein Talentcenter investiert, das vor kurzem von der „International Chamber of Commerce“ als weltbeste Bildungsinitiative ausgezeichnet wurde. Jugendliche bekommen hier einen individuellen, von der Uni Graz aufbereiteten Talente-Report als Basis für die ideale Ausbildungswahl.