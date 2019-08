Arm umgedreht

Dabei wurde sie so wütend, dass sie auf das Kontrollorgan losging. Sie attackierte die Frau, griff nach ihrer Hand, drehte ihr den Arm um. Diese erlitt durch die Attacke Riss-Quetschwunden und Prellungen an der linken Hand und musste in weiterer Folge von der alarmierten Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort musste die Kontrolleurin in weiterer Folge erstversorgt werden. In der Zwischenzeit wurde die Russin von der Polizei festgenommen.