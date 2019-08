Tresor gestohlen

Bereits in der Nacht auf Freitag schlugen unbekannte Einbrecher in Pfunds und Nauders zu. Dabei brachen die Täter in insgesamt drei Gastronomiebetriebe ein. „Von einem Tatort ließen sie einen Möbeltresor mit Bargeld mitgehen“, so die Ermittler. Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Fall unter: 059133/7144.