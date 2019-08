Nächster Halt: emissionsfreie Mobilität! Der einzige Wasserstoff-Bus in Österreich legte Freitag in Klagenfurt einen Zwischenstopp für eine Demonstrationsfahrt ein. Der Treibstoff mit dem Zeichen H2 gilt wegen höherer Reichweite und null Emissionen als Garant für die Mobilität der Zukunft. Zum Tanken muss der H2-Bus aber nach Graz – in Kärnten gibt es keine Zapfsäule.