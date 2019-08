Der Rahmen wird gesprengt

Und das Festivalmotto? Das hat Markus Schirmer dem Song „Night And Day“ Cole Porters entnommen. Und so weitet sich der kammermusikalische Rahmen am letzten Abend des Festivals, wenn es Swing und Jazz inklusive Ulrike Beimpold und Daniel Caccia an den Vocals gibt - ausnahmsweise nicht im Schloss Eggenberg, sondern in der Helmut-List-Halle. Denn dafür hätte es sonst vielleicht fast ein 366. Fenster im Schloss gebraucht.