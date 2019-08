Nach zehnstündiger Fahrt mit einem Leihauto trudelte Oliver Marach mit Doppelpartner Jürgen Melzer von Winston-Salem kommend in New York ein. „Die Anreise war ein bisserl chaotisch, aber wir haben uns beim Fahren abgewechselt“, so der Steirer, der am Lenkrad trotzdem „durchbeißen“ musste. Nächste Woche folgt der Angriff bei den US Open. Bei den Hardcourt-Turnieren in Montreal (Aus in Runde eins) und Winston-Salem (Viertelfinale) holte sich das rot-weiß-rote Tennis-Gespann den Feinschliff für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.