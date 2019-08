So wurde auf der Wiestal Landesstraße in Adnet in einem 60er-Bereich ein Autolenker mit 132 km/h geblitzt. Zudem mussten zwei Mopedlenker akzeptieren, dass ihre Kennzeichen beschlagnahmt wurden. Die Zweiräder waren frisiert und brachten es auf bis zu 77 bzw. 83 km/h. Zugelassen ist nur ein Tempo bis zu 45 km/h. In Oberalm wurden weiters in der Nacht zum Samstag ein betrunkener Radfahrer (2,18 Promille) und eine mit 0,88 Promille alkoholisierte Autolenkerin gestoppt. Sämtliche Lenker kassierten eine Anzeige. Der Raser aus Adnet und die Alkolenkerin aus Oberalm sind auch die Scheine los.