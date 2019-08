Der spanische Altkönig Juan Carlos wurde am Freitagabend wegen einer geplanten Operation am Herzen in ein Madrider Krankenhaus eingeliefert. Es handelte sich bereits um den insgesamt 17. chirurgischen Eingriff für den Bourbonen. Dieser ist nach Krankenhausangaben „erfolgreich“ und „ohne Zwischenfälle“ verlaufen.