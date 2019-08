Er sei gerade dabei, „GaGaGas“ in „Shhhuups“ umzuwandeln, schreibt Ligety kryptisch. Es wird noch kryptischer: „Ich würde euch ja erklären, wie das geht. Aber dann würde Marcel Hirscher vom Rücktritt zurücktreten wollen“, meint der US-Boy sinngemäß (konkret schreibt er, Marcel Hirscher „would want to come out of retirement“).