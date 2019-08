Am Donnerstag ist das Buch der Ibiza-Aufdecker erschienen. Regelrecht auf diese Lektüre gestürzt haben dürfte sich Tajana Gudenus. Die Ehefrau von Johann Gudenus, die bei jenem zukunftsentscheidenden Treffen in Ibiza vor zwei Jahren dabei war, veröffentlichte nämlich noch am Erscheinungstag ein emotionales Posting, in dem sie über Verschwörungstheorien, Rufmord, die Verabreichung von Neurotransmittern - und einer drohenden Frühgeburt spricht.