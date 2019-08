Die Pensionistin war am Freitagabend mit ihrem Auto auf der B168 in Richtung Mittersill unterwegs, als der Unfall passierte. In einer Straßenbucht wollte die 74-Jährige ihren Pkw wenden und wieder nach Zell am See fahren. Anstatt zu bremsen, stieg die Frau jedoch stark auf das Gaspedal. Das Auto raste los, kippte auf die Fahrerseite und blieb auf der Bundesstraße liegen.