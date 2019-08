Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in St. Jakob am Thurn in Puch bei Hallein (Tennengau) sind alle drei Insassen eines Pkw verletzt worden. Der 18-jährige Lenker kam um 2.00 Uhr mit dem Wagen in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte über eine Böschung und krachte gegen mehrere Bäume. Ein Alkotest ergab bei dem Burschen laut Polizei 0,66 Promille.