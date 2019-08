In der Umfrage für das Nachrichtenmagazin „profil“, die vom Meinungsforschungsinstitut Unique research unter 800 Personen durchgeführt wurde, sind erstmals auch die Folgen der umstrittenen Parteispenden an die ÖVP und die Vorwürfe gegen die FPÖ in der sogenannten Casinos-Affäre erfasst worden.