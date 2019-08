In St. Georgen am Längsee heulten am Samstag die Sirenen. Ein Mann solle im See verschwunden sein. Wasserrettung, Polizei und Feuerwehr rückten an. Es soll sich aber um einen Fehlalarm gehandelt haben. Schwimmer hatten Luftblasen am See gesehen und vermutet, es könnte jemand untergegangen sein. Am Millstätter See wird indes noch immer nach jedem Urlauber gesucht, der am Donnerstag untergegangen ist.