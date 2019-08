Ein 45-jähriger Mann hat am Freitag in den frühen Morgenstunden im Zuge einer Auseinandersetzung in der Bregenzer Innenstadt eine schwere Stichverletzung erlitten. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest, Ermittlungen und Einvernahmen waren am Freitagabend noch im Laufen.