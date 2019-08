Der 13-Jährige war gegen 20 Uhr auf einem Forstweg in St. Nikolai im Sölktal (Bezirk Liezen) unterwegs, als er etwa sechs Meter tief über eine Böschung in das Gewässer fiel. Ein Zeuge rief die Rettung. Der Bub wurde am Unfallort erstversorgt und mit dem Hubschrauber ins LKH Salzburg geflogen.