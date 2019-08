Der Österreicher-Anteil bei Southampton nimmt weiter zu: Zwei Wochen nach der Verpflichtung von Verteidiger Kevin Danso holte Coach Ralph Hasenhüttl, wie berichtet, nun Richard Kitzbichler als Assistenten in sein Trainerteam. In der Premier League visieren die „Saints“ nach den zwei Auftaktniederlagen heute die ersten Punkte in dieser Saison an, sind bei Brighton zu Gast. Kapitän Pierre Emile Hojbjerg sagt über Hasenhüttls progressive Trainingsmethoden lachend: „Manchmal ist es für uns Spieler zum Durchdrehen.“