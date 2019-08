Nach der Häufung dubioser Lungenerkrankungen in Folge der Benutzung von E-Zigaretten gibt es in den USA nun den ersten Todesfall. Am Donnerstag sei dem Gesundheitsministerium im Bundesstaat Illinois der Tod eines erwachsenen Mannes, zu dessen Identität keine näheren Angaben gemacht wurden, gemeldet worden, der zuvor eine solche Zigarette benutzt habe. Der Mann sei mit „einer schweren, ungeklärten Atemwegserkrankung“ ins Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es am Freitagabend. Die Verbindung der gemeldeten Fälle mit den elektronischen Zigaretten wird nun genauestens untersucht.