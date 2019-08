„Nix anderes erwartet“

Und auch heute wird der 46-Jährige in Wien mehr Rapid-Feindbild sein als jeder LASK-Spieler am Rasen. Zumal Gruber als Reaktion auf die Aussetzung des heute geplant gewesenen Liga-Spiels von EC-Gegner Brügge durch den belgischen Verband zwecks Chancengleichheit am Mittwoch ja versucht hatte, das heutige LASK-Spiel in Wien zu verlegen. Was Rapid durch Christoph Peschek erst nur per SMS abgelehnt hatte und Gruber so kommentierte: „Ich hatte mir nix anderes erwartet!“ Und: „Rapid hatte nicht einmal wollen, dass Marvin Potzmann gegen sie schon spielen darf!“ Und: „Sie brennen darauf, in dieser Phase gegen uns anzutreten!“