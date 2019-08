Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova steht beim Tischtennis-World-Tour-Turnier Tschechien Open als einzige Nicht-Asiatin im Viertelfinale. Die Weltranglisten-16. besiegte am Freitagabend in Olmütz die im Ranking vier Plätze hinter ihr liegende Japanerin Saki Shabata 4:3 (7,-8,-6,10,-8,5,9). Um das Semifinale geht es am Samstag (18.15 Uhr) gegen die Chinesin Chen Xingtong.