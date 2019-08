Es folgten wochenlange Ermittlungen. Doch es fanden sich „keine ausreichenden Beweise“, so Marcus Neher von der Staatsanwaltschaft. So existierten mehrere Wohnungsschlüssel - mehrere Personen hätten also Zugang gehabt. Der Diebstahls-Vorwurf wurde daher fallen gelassen. Zu Recht, meint Verteidiger Kurt Jelinek: „Meine Mandantin hat die Uhr mit Sicherheit nicht gestohlen.“