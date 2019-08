Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren hat am Freitag ein freundschaftliches Länderspiel in Istanbul gegen die Türkei 3:1 (-23,23,21,26) gewonnen. In diesem sechstletzten Match der ÖVV-Equipe vor dem EM-Auftritt ab 13. September in Belgien sorgten Thomas Zass, Alexander Berger und Peter Wohlfahrtstätter mit 18, 16 bzw. 11 Punkten für die meisten österreichischen Punkte.