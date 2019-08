Der Mann und die Frau begaben sich am Freitag in eine Arztpraxis in Wattens und gaben anm etwas kaufen zu wollen. „Nach dem Kauf beziehungsweise während der Herausgabe des Wechselgeldes griff der Mann unbemerkt in die Kasse und stahl vorerst ebenfalls unbemerkt eine 100-Euro-Banknote“, heißt es von Seiten der Polizei. Anschließend gaben die beiden unbekannten Täter an den Kauf doch nicht durchführen zu wollen und verließen die Praxis. Bei einem Kassasturz wurde dann das Fehlen des 100-Euro-Scheins bemerkt.