Der börsennotierte oberösterreichische Auto- und Luftfahrtzulieferer HTI bangt um seine Existenz. Das Unternehmen schickt seine knapp 200 Mitarbeiter starke Tochter Gruber & Kaja in die Insolvenz. Bald danach wird der Vorstand der HTI auch für die Mutter beim Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens stellen, so die HTI am Freitagabend.