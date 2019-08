Kann auf dem angeblich „am besten geeigneten“ Grundstück in Stainach-Pürgg ein Leitspital gebaut werden? An dieser Frage scheiden sich aktuell die Geister. Der „Steirerkrone“ liegt nun ein hydrologisches Gutachten vor, dem besondere Brisanz zukommt. Demnach könnte weder auf besagtem Areal noch irgendwo in Stainach gebaut werden. Beginnt die Standortsuche damit von Neuem?