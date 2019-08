Ausgerechnet ein Feuerwehrmann soll den Brand am Montag in einem steirischen Rüsthaus gelegt haben - ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark wurde festgenommen. Das Feuer war im Damenumkleidebereich ausgebrochen, Sachverständige schlossen technische Ursachen aus. Am Donnerstagabend wurde der Mann von Ermittlern geschnappt, teilte die Polizei mit. Er gestand die Tat, das Motiv ist unklar.