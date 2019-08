Einfach Idylle pur. „Ein Dank gilt den Grundeigentümern, die dieses touristische Projekt ermöglicht haben“, sagt die engagierte und sympathische Stadträtin, die selbst ihre Freizeit gern in der Natur verbringt und für den Erhalt des ländlichen Raumes kämpft. Auf dem Weg lauschen wir der Natur und beobachten Libellen und Enten. „Der Slow Trail ist deshalb nicht nur für Urlauber interessant, sondern auch ideal für Schulklassen, um ihnen den Lebensraum Pressegger See näher zu bringen“, ist Christina überzeugt, die ab Herbst als Lehrerin in der Volksschule Hermagor arbeiten wird.