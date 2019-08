Die Juniors OÖ haben sich nach einem selten gesehenen Torfestival in der 2. Liga an die Tabellenspitze gesetzt. Das Farmteam des LASK siegte am Freitag gegen Austria Lustenau mit 8:5, Nicolas Meister erzielte in Pasching vier Tore und bereitete drei vor. Die Juniors halten nach fünf Runden nun wie der SV Lafnitz und Aufsteiger GAK bei zehn Zählern. Die Grazer Aufsteiger holten mit einem überraschenden 2:1 in Ried ihren dritten Saisonerfolg, wobei sie die Partie nach der Pause drehten. Lafnitz gewann bei den weiter punktelosen Young Violets mit 3:2.