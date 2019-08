Oft wird Rettungsgasse gar nicht gebildet

Benutzt werden darf die Rettungsgasse außer von Polizei, Feuerwehr und Rettung auch von den Fahrzeugen des Straßendienstes, des Pannendienstes sowie von Leichenwägen. Doch trotz Informationskampagnen gibt es nach wie vor Probleme. Oftmals wird die Rettungsgasse nämlich gar nicht gebildet, in etlichen Fällen wird sie von rücksichtslosen Lenkern befahren, manchmal sogar entgegen der Fahrtrichtung - so wie im jüngsten Fall auf der S6 oder im November 2017, als eine Postzustellerin in Salzburg ihr Fahrzeug einfach wendete und durch die Rettungsgasse als Geisterfahrerin zur nächsten Ausfahrt fuhr.