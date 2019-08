Eine Bruchlandung legte der weltgrößte Doppeldecker am Flugplatz Gmunden am gestrigen Nachmittag hin. Eigentlich hätte der Flieger des Typs Antonov AN 2 beim Flugplatzfest am Wochenende die große Attraktion sein sollen, doch beim Landeanflug dürfte nach ersten Informationen ein Triebwerk abgerissen sein und in der Folge kam es zu einer spektakulären Bruchlandung neben dem Landestreifen.