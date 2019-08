Der Bubo bubo - so der wissenschaftliche Name des Vogels - brütet in der Innenstadt in drei Revieren, im Großraum gibt es vier weitere. Eine nachgewiesene Niststätte liegt in der Mönchsbergwand oberhalb des Petersfriedhofs. Sie blieb aber heuer verwaist. Möglicherweise, weil eines der Tiere verendet war - Uhus bleiben ihr ganzes Leben einem Partner treu. Also, heuer kein Bubo bubo auf dem Mönchsberg. Dazu kommt: Die Baustelle für die Garagen-Erweiterung liegt auf dem Krauthügel und damit auf der anderen Seite des Berges.